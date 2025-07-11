الأسود راجعين، نجوم التسعينيات يعلنون اليوم عن صحوتهم في حفل كبير بمارينا

يحيي نجوم التسعينيات إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد فؤاد، اليوم الجمعة، حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا.

حفل نجوم التسعينيات في مارينا

وجاءت أسعار حفل نجوم التسعينات كالآتي: الفئة الأولى 600 جنيه والثانية 1000 جنيه والثالثة 1500 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم نجوم التسعينات عددًا كبيرًا من أغانيهم الشهيرة التي عاشت مع الجمهور.

وأمس أطلق الفنان إيهاب توفيق مجموعة من الأغنيات الجديدة، على رأسها أغنية "حد شافنا"، التي أعادت اسمه بقوة إلى ساحة الأغنية العربية، مؤكدة استمراره في تقديم أعمال تجمع بين الطرب الأصيل والتجديد الموسيقي.

هذه الإصدارات تُعد نواة لألبومه المرتقب، وتحمل توقيع كبار الشعراء والملحنين، ما يعكس رغبة إيهاب توفيق في الحفاظ على مكانته الراسخة، وفي الوقت نفسه مواكبة ذوق الجمهور المصري.

أغنية "حد شافنا" جاءت بتوقيع الشاعر بهاء الدين محمد، أحد أبرز الأسماء في كتابة الأغاني الرومانسية، ولحنها الفنان عزيز الشافعي، بينما تولى التوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

الأغنية تم طرحها عبر قناة إيهاب توفيق الرسمية على "يوتيوب"، وحظيت بتفاعل ملحوظ من جمهوره.

وتتميز الأغنية بطابعها العاطفي البسيط والكلمات السلسة، كما اعتمد التوزيع على مزج الموسيقى الشرقية التقليدية مع لمسات من البوب العصري، ما جعل الأغنية قريبة من كافة الأذواق.

كما حققت أغنية "ده بجد" للنجم حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا، منذ طرحها عبر قناة "روتانا" الرسمية على موقع يوتيوب، إذ تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد خمسة أيام من طرحها، وحافظت على التقدم في قائمة ترند اليوتيوب.

وتُعد الأغنية أول تعاون يجمع بين الشاعري وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بعد سنوات من الغياب، واحتفظت الأغنية بروح التسعينيات التي لطالما ميزت أعمال الشاعري، لكن بصياغة معاصرة.



الأغنية من كلمات الشاعر السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع مؤمن ياسر، وميكس وماستر وإشراف فني لحميد الشاعري نفسه.

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