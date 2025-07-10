الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب محبط من تصلب روسيا في ملف أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بـ"خيبة أمل حقيقية" نتيجة تعنّت الجانب الروسي وغياب أي إشارات إلى مرونة سياسية تسمح بكسر الجمود القائم في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية

وقال في تصريحات صحفية: "الرئيس ترامب كان يأمل في أن يرى تحولًا في الموقف الروسي، أو على الأقل استعدادًا لفتح مسارات تفاوضية جدّية، لكن ما نراه حتى الآن هو تصلب غير مبرر".

روبيو: لا تقدم حقيقي بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا والمجتمع الدولي يراقب بقلق

وأوضح روبيو أن الاتصالات الجارية بين واشنطن وموسكو "لم تحقق حتى الآن أي اختراق"، وأن الولايات المتحدة باتت تدرك أن الزمن ليس في صالح الحل الدبلوماسي ما لم تكن هناك نوايا صادقة من الجانب الروسي".

وأكد الوزير أن إدارة ترمب تضع عدة خيارات على الطاولة، من بينها تصعيد المسار الدبلوماسي في مجلس الأمن، والضغط من خلال الشركاء في حلف الناتو، مع التلويح بعقوبات جديدة إن استمر الجمود الخاص بـ روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكى روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

ترامب يلوح بفرض عقوبات أكثر صرامة علي روسيا

أوكرانيا: قرار بوتين بتجنيد غير الروس يؤكد خطر الحرب على دول الناتو

بوتين لـ ترامب: روسيا مهتمة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

موقف الأهلي من العرض الأمريكي الجديد للتعاقد مع وسام أبو علي

عضه من ودنه، مشاجرة بين محاميين في المنوفية

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

«بناتي شهدوا عليا زور.. اللي من دمي حبسوني».. التفاصيل الكاملة لانهيار وحبس اللاعب إبراهيم سعيد (فيديو جراف)

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 10-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«بناتي شهدوا عليا زور.. اللي من دمي حبسوني».. التفاصيل الكاملة لانهيار وحبس اللاعب إبراهيم سعيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص يوم الخميس بدعاء معين

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بالسعي لتحقيق الاستقرار والنجاح

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads