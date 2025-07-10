وزير الخارجية الأمريكي: ترامب محبط من تصلب روسيا في ملف أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بـ"خيبة أمل حقيقية" نتيجة تعنّت الجانب الروسي وغياب أي إشارات إلى مرونة سياسية تسمح بكسر الجمود القائم في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية

وقال في تصريحات صحفية: "الرئيس ترامب كان يأمل في أن يرى تحولًا في الموقف الروسي، أو على الأقل استعدادًا لفتح مسارات تفاوضية جدّية، لكن ما نراه حتى الآن هو تصلب غير مبرر".

روبيو: لا تقدم حقيقي بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا والمجتمع الدولي يراقب بقلق

وأوضح روبيو أن الاتصالات الجارية بين واشنطن وموسكو "لم تحقق حتى الآن أي اختراق"، وأن الولايات المتحدة باتت تدرك أن الزمن ليس في صالح الحل الدبلوماسي ما لم تكن هناك نوايا صادقة من الجانب الروسي".

وأكد الوزير أن إدارة ترمب تضع عدة خيارات على الطاولة، من بينها تصعيد المسار الدبلوماسي في مجلس الأمن، والضغط من خلال الشركاء في حلف الناتو، مع التلويح بعقوبات جديدة إن استمر الجمود الخاص بـ روسيا.

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