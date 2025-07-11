فوجئ بطفل في أحضانه، عمرو دياب يتألق خلال حفل جدة ويبهر الجمهور بكلاسكياته ورقصه (فيديو)

قدم الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم حفلات جدة، ويأتي هذا الحفل بعد حفله ألبومه الجديد “ابتدينا” الذي أحيا الأسبوع الماضي في مراسي.

حفل عمرو دياب في جدة

وفوجئ عمرو دياب فور وصوله إلى المسرح بطفل صغير يجري نحوه ليحتضنه قبل انطلاق الحفل.



وفوجئ الهضبة الحضور بإطلالة شبابية وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الكلاسكية ومنها “حبيبي يا نور العين” ورقص رقصته الشهيرة وأغنية وياه بالإضافة إلى تقديمه أيضًا عددًا من أغاني ألبومه الجديد، وغنى أيضًا أغنية وغلاوتك التي لحنها الراحل محمد رحيم.

وتصدَّر المطرب عمرو دياب، الشهير بلقب "الهضبة"، مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إحيائه حفلًا غنائيًّا حاشدًا مساء الجمعة الماضي في مراسي بالساحل الشمالي، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي يضم 15 أغنية متنوعة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا ضخمًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي تمايل على أنغام باقة من أشهر أغاني الهضبة، القديمة والجديدة، وسط أجواء من الحماس والبهجة.

وفوجئ عمرو دياب جمهوره خلال الحفل بظهور ابنته "جنا" على المسرح، حيث قدمت معه دويتو أغنية "خطفوني"، والتي تُعد من أبرز أغاني ألبومه الجديد.

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