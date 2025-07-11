بعد غلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ، معركة الطعون تشتعل مبكرا في دمياط

رغم غلق باب الترشح على المقعدين الفردي لمجلس الشيوخ بمحافظة دمياط وتسجيل أربعة عشر مرشحا رسميا في كشوف الانتخابات ومرشح واحد ضمن القائمة الوطنية هو المحاسب علي كيوان عن حزب مستقبل وطن، إلا ان المشهد لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات خاصة مع اقتراب موعد الطعون الانتخابية والمقرر لها يوم السبت حيث يتوقع ان تكون هذه الجولة هي الأخطر والأكثر تأثيرا في تحديد ملامح السباق المرتقب.

الكل يترقب ما ستسفر عنه الطعون وما إذا كانت ستقلب الطاولة فعليا كما يتوقع البعض بعدما ظهرت تحركات قوية داخل كواليس الانتخابات تشير إلى وجود مستندات وطعون قانونية جاهزة قد تؤدي إلى استبعاد اسماء بارزة من المرشحين ممن كانوا يظنون ان الطريق أصبح ممهدا نحو الفوز قبل أن تبدأ المنافسة الحقيقية.

المرشح سامي عبد العزيز يقلب الموازين

في قلب هذه المعركة يبرز اسم المرشح سامي عبد العزيز المحامي الذي فاجأ الجميع بدخوله السباق في اللحظات الأخيرة حاملا معه ملفات طعون وصفها البعض بالثقيلة والموثقة الأمر الذي قد يغير ملامح المشهد بشكل دراماتيكي ويفتح الباب امام مفاجآت كبيرة في الساعات المقبلة.

وبحسب ما توفر من معلومات فإن السبت القادم قد يتقدم عبد العزيز بـ الطعون ويشهد قرارات مفصلية تصدر عن لجنة فحص الطعون الانتخابية قد تؤدي إلى استبعاد مرشحين كبار ودخول أسماء جديدة إلى خريطة التنافس مما يجعل هذه الجولة من الطعون نقطة التحول الاهم في سباق انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط.

مرشحي مجلس الشيوخ بدمياط

وكانت خريطة الترشح على المقعدين الفردي قد ضمت 14 مرشحا موزعين على مراكز المحافظة المختلفة حيث تقدم من مركز الزرقا وفارسكور أربعة مرشحين وهم وليد التمامي وامير الصديق ومحمد عشرة ووحيد عبد القادر.

ومن كفر البطيخ تقدم مرشح واحد هو أحمد الحفناوي

ومن كفر سعد ترشح ثلاثة هم عبد الرؤوف عز الدين وحسين سعد وحسام ابو العلا رخا.

فيما تقدم من مدينة ومركز دمياط ستة مرشحين هم محمد محسن سليم الشهير بميمي وشادي ابو عوف وامل فوزي وامل حماد وحسام فهمي وسامي عبد العزيز

وبهذه الخريطة تصبح المنافسة مفتوحة على مصراعيها وتشهد صراعا انتخابيا قويا بين مرشحي المراكز الاربعة خاصة في ظل تفاوت الكتل التصويتية وتوزيع المرشحين بنسب متفاوتة على الخريطة الجغرافية للمحافظة

اللافت ان مركز دمياط يتصدر عدد المرشحين بستة أسماء وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث تصويت انقسامي قد يؤثر على فرص الحسم فيما تراهن بعض المراكز على مرشحيها بأصوات اكثر تماسكا وولاء واضح.

ويظل الجميع في حالة ترقب حتى يوم السبت الذي قد يشهد تغييرا حقيقيا في تركيبة السباق وربما يحمل معه بداية مشهد جديد تماما عنوانه الطعون تقلب الموازين.

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