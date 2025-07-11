تفاصيل العرض المالي الأول من بايرن ميونخ لضم جناح ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد قدم بايرن ميونيخ الألماني عرضًا أوليًّا للتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز بقيمة 52 مليون يورو والذي يعد أقل بكثير من 80 مليون يورو والذي يطلبه ليفربول.

ويرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع جناح وتعزيز خطه الهجومي، ويعد النجم الكولومبي على رأس أهدافه المحتملة لهذا المركز ويحرص اللاعب على الانضمام إلى البافاري.

وأصبح مستقبل لويس دياز مع ليفربول محل تكهنات كثيرة مؤخرًا بعد فشل مفاوضات تجديد عقده حيث يرتبط اللاعب أيضًا بالانضمام لبرشلونة بعد فشل النادي في التعاقد مع نيكو ويليامز من صفوف أتلتيك بلباو.

ويسعى ليفربول جاهدًا للاحتفاظ بخدمات لويس دياز، وقد بدأ النادي الإنجليزي محادثات تجديد عقد اللاعب البالغ 28 عامًا.

وكشف أحد التقارير الكولومبية مؤخرًا أن دياز ومحيطه غير راضين عن عرض ليفربول ويبحثون عن فرصة للرحيل إذا لم يتم الالتزام بشروط اللاعب.

وخلال الساعات الماضية، انتشر تقرير آخر بأن اللاعب تقدم بطلب انتقال من النادي وينتظر معرفة موقف ليفربول خلال الساعات القادمة.

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