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رياضة

بايرن ميونخ يقتحم سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

أصبح الدولي البرازيلي رودريجو جويس لاعب فريق ريال مدريد، أقرب إلى الخروج من قلعة سانتياجو برنابيو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن رودريجو خرج من حسابات المدرب تشابي ألونسو، في ظل تهميشه على مقاعد البدلاء طوال مشوار المرينجي في مونديال الأندية.

 

رودريجو يثير صراعا بين كبار أندية أوروبا

وودع ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية أمس الأربعاء بالخسارة في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان (4-0).

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ريال مدريد مستعد للتخلي عن رودريجو هذا الصيف.

وبالتالي، فإن قرار استمرار رودريجو في مسيرته مع الملكي سيكون بيد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا وحده، رغم قلة مشاركته خلال الفترة الماضية.

إذا قرر الجناح البرازيلي الرحيل عن ريال مدريد، فهناك عدة أندية تحاول استقطابه مثل باريس سان جيرمان وآرسنال ومانشستر سيتي.

 

بايرن ميونخ يريد التعاقد مع رودريجو

كما دخل بايرن ميونخ سباق الصفقة مؤخرًا، ويحاول التعاقد مع رودريجو في الصيف الحالي.

انتقل رودريجو في عام 2019 من نادي سانتوس إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي، خاض البرازيلي 51 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

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