تقارير عالمية تكشف رد محمد قدوس على عرض النصر السعودي

لا يزال مستقبل الغاني محمد قدوس نجم وست هام، معلقا في ظل صراع توتنهام وتشيلسي على ضم اللاعب، وانضم إليهما النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة سكاي سبورت أن النصر السعودي، مهتم بالتعاقد مع محمد قدوس.

وأكدت الصحيفة أن قدوس هدفه كان دائمًا اللعب في أوروبا.

الشرط الجزائي 80 مليون باوند

وكشفت الصحيفة أن محمد قدوس لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 80 مليون باوند للأندية الأوروبية.. وتصل إلى 120 مليون باوند لأندية الدوري السعودي.

واختتمت أن مدة الشرط الجزائي تنتهي في 10 يوليو.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن وست هام تلقى عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من توتنهام لضم قدوس، لكنه رفض العرض.

وينتهي عقد قدوس الحالي في عام 2028، ويقال: إن اللاعب لديه بند في عقده يتيح له الانتقال إلى الأندية الأوروبية مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وإلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وإلى الأندية السعودية مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

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