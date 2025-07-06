الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير عالمية تكشف رد محمد قدوس على عرض النصر السعودي

محمد قدوس، فيتو
محمد قدوس، فيتو

لا يزال مستقبل الغاني محمد قدوس نجم وست هام، معلقا في ظل صراع توتنهام وتشيلسي على ضم اللاعب، وانضم إليهما النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة سكاي سبورت أن النصر السعودي، مهتم بالتعاقد مع محمد قدوس.

وأكدت الصحيفة أن قدوس هدفه كان دائمًا اللعب في أوروبا.

الشرط الجزائي 80 مليون باوند

وكشفت الصحيفة أن محمد قدوس لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 80 مليون باوند للأندية الأوروبية.. وتصل إلى 120 مليون باوند لأندية الدوري السعودي.

واختتمت أن مدة الشرط الجزائي تنتهي في 10 يوليو.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن وست هام تلقى عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من توتنهام لضم قدوس، لكنه رفض العرض.

وينتهي عقد قدوس الحالي في عام 2028، ويقال: إن اللاعب لديه بند في عقده يتيح له الانتقال إلى الأندية الأوروبية مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وإلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وإلى الأندية السعودية مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد قدوس الأندية السعودية الدوري الانجليزي الدوري السعودي الدوري الإنجليزي الممتاز اندية الدوري الانجليزي أندية الدوري السعودي توتنهام وتشيلسي

مواد متعلقة

بورتو البرتغالي يعلن تولي فرانشيسكو فاريولي قيادة الفريق

شاهندا المغربي حكمًا لمباراة السنغال والكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا للكرة النسائية

توني كروس يكشف سبب اعتزاله مبكرا ودور مودريتش مع الريال

أرقام ليونيل ميسي أمام مونتريال إمباكت بالدوري الأمريكي

تقييم جيد، أرقام كول بالمر مع تشيلسي أمام بالميراس

مفارقة غريبة، استيفاو ويليان لاعب بالميراس يحرز هدفا في فريقه الجديد تشيلسي

الفتى الذهبي لا يتوقف عن الإبداع، أرقام كول بالمر مع تشيلسي هذا الموسم

إستيفاو ويليان يحقق رقما تاريخيا بكأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

التفاصيل الكاملة لواقعة شاب يحمل سيفًا ويهدد المارة على طريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

في حالة غلقه، بدائل الطريق الإقليمي للمسافرين إلى القاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

المزيد
الجريدة الرسمية