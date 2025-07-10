وول ستريت جورنال: خطة الاحتلال تشمل نقل الفلسطينيين إلى منطقة مخصصة قرب رفح

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أن خطة وزير الدفاع الإسرائيلي تقضي بقيام جيش الاحتلال بنقل الفلسطينيين إلى "منطقة مخصصة" قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إخلاء مناطق عمليات جيش الاحتلال

ووفق الصحيفة، فإن الخطة تهدف إلى إخلاء مناطق العمليات العسكرية في القطاع، وسط انتقادات دولية متزايدة لأي تحركات قد تمهد لتهجير قسري.

مفاوضات حرب غزة

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن مفاوضات إنهاء الحرب في غزة ستبدأ مباشرة فور دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسرائيل لن تتردد في استئناف القتال إذا لم تتحقق شروطها الأمنية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية: "إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها خلال فترة 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار، فإننا سنعود إلى القتال بكل قوة".

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