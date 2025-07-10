سعود عبدالحميد يرفض إغراءات الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، رفض عرضًا مغريًا للعودة إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ورحل عبد الحميد عن الهلال إلى روما، الصيف الماضي، مقابل 2.5 مليون يورو، مع الإضافات.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الخميس، إن اللاعب الدولي تلقى عرضًا ماليًّا كبيرًا من أحد أندية الدوري المحلي، للانتقال إليه على سبيل البيع أو الإعارة، لكن عبد الحميد رفض العرض بشكل قاطع، لرغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.



ويرتبط اسم صاحب الـ26 عامًا بالانتقال إلى تولوز الفرنسي، في ظل رغبته في مغادرة روما.

ولم يشارك عبد الحميد مع النادي الإيطالي سوى في 8 مباريات، خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف وحيد، كما صنع آخر.

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