الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سعود عبدالحميد يرفض إغراءات الدوري السعودي

سعود عبد الحميد،
سعود عبد الحميد، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، رفض عرضًا مغريًا للعودة إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ورحل عبد الحميد عن الهلال إلى روما، الصيف الماضي، مقابل 2.5 مليون يورو، مع الإضافات.

 

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الخميس، إن اللاعب الدولي تلقى عرضًا ماليًّا كبيرًا من أحد أندية الدوري المحلي، للانتقال إليه على سبيل البيع أو الإعارة، لكن عبد الحميد رفض العرض بشكل قاطع، لرغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.


ويرتبط اسم صاحب الـ26 عامًا بالانتقال إلى تولوز الفرنسي، في ظل رغبته في مغادرة روما.

ولم يشارك عبد الحميد مع النادي الإيطالي سوى في 8 مباريات، خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدف وحيد، كما صنع آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعود عبد الحميد روما روما الإيطالى الدوري السعودي تولوز الفرنسي

مواد متعلقة

سعود عبد الحميد يحدد وجهته المقبلة بعد ابتعاده عن تشكيلة روما

الأخضر يعيد لـ سعود عبد الحميد بريقه من جديد

الأكثر قراءة

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

الجنيه يصمد أمام الدولار بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة

مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود نشب أعلى سنترال رمسيس

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات

الصور الأولى لتجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس

موعد إعلان نتيجة أوائل الدبلومات الفنية 2025

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الطارق وسبب تسميتها ومقاصدها

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية