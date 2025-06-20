سعود عبد الحميد يحدد وجهته المقبلة بعد ابتعاده عن تشكيلة روما

كشفت تقارير صحفية أن سعود عبد الحميد، ظهير روما، قرر الانتقال إلى تولوز الفرنسي هذا الصيف، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة الإيطالية.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، مساء الخميس، إن الظهير السعودي يفضل الانتقال إلى تولوز، رغم اهتمام عدة أندية فرنسية أخرى، على رأسها لانس، الذي يرغب بقوة في الحصول على خدمات عبد الحميد.



وانتقل لاعب "الأخضر" إلى روما من الهلال، الصيف الماضي، لكنه فشل في حجز مقعد أساسي.



ولم يشارك صاحب الـ25 عامًا سوى في 6 مباريات مع "الذئاب"، على مدار الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر.

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