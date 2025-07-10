الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر

محافظة القاهرة: السيطرة على حريق بسنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

أعلنت محافظة القاهرة، أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفي لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من السيطرة عليه على الفور.

مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود نشب أعلى سنترال رمسيس

إخماد حريق محدود بالقرب من فندق شهير بالزمالك دون إصابات

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بأعمال تركيب ٤ كبائن جديدة أمام السنترال وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح،  وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقى شركات المرافق عند الحفر.

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السيطرة على حريق الشركة المصرية للاتصالات حريق سنترال رمسيس قوات الحماية المدنية

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مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود نشب أعلى سنترال رمسيس

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