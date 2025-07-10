محافظة القاهرة: السيطرة على حريق بسنترال رمسيس

أعلنت محافظة القاهرة، أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفي لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من السيطرة عليه على الفور.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بأعمال تركيب ٤ كبائن جديدة أمام السنترال وربطها بالسنترالات المجاورة لسرعة عودة الخدمة.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين على عمليات الإصلاح، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات أو عمال، وتسهيل استخراج تصاريح الحفر والتنسيق مع باقى شركات المرافق عند الحفر.

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