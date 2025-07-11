مسلسل حرب الجبالي الحلقة 36، نهى تعترف بحبها لحرب

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 36 حول ثريا، التي تشعر بالقلق الشديد على والدها، ونخبر والدتها أنها تريد الذهاب للاطمئنان عليه، في الوقت الذي يكون فيه محتجزًا في مصحة، ولا يعلم أحد من المقربين مكانه.

وتحرص أنهار على زيارة ثريا، كما يواصل حرب توسعة أعماله، والاطمئنان على عمله، أما أميرة فتشعر بالسعادة بعد طلاقها رسميًا من حرب، أما والدتها فتشعر بالحسرة خاصةً وأن الطلاق تم دون أن تنال ابنتها أي مكاسب، لا مادية ولا معنوية.

على جانب آخر، تواصل وداد أعمالها في الشعوذة والدجل، ساعية بكل الطرق إلى الاستحواذ على زوجها سعيد، حتى لا يفكر في أي امرأة أخرى، وتستخدم أساليبها المتعلقة بالدجل لإبقائه تحت سيطرتها.

أما يزن فينصح زوجته حنان بأن البقاء في كنف حرب هو الخيار الأفضل، لأنه رجل ذكي ويحترمها، وسيحافظ على حقوقها ويزيدها.

وتشهد الحلقة أيضًا اتصالًا هاتفيًا غامضًا يتلقاه شادي، لكنه لا يُفصح عنه لحرب، وخلال الحلقة ينجح حرب في تهريب حامد من قبضة سعيد، فيما يُرسل سعيد رجاله إلى منزل أميرة بحثًا عن حامد، ما يربكها بشدة، فتطلب المساعدة من راشد، الذي يصل إلى شقيقه غاضبًا بعد علمه بالأمر ولكن سعيد يصر على الوصول لحامد، كما أنه يبدأ في الشك بتوفيق.

وتذهب شهيرة إلى راشد وتواجهه بعنف، مهددة بفضحه أمام الجميع إذا لم يفي بوعده لها، لكنه يربط زواجه منها بإتمام الإجهاض.

أما نهى، فتنتظر حرب في المنزل، وحين يعود تطمئن عليه وتصارحه بحبها، وتخبره أنها لن تسمح لثريا أو لأي فتاة أخرى بأن تأخذه منها أو تبعده عنها، وسط صدمة حرب.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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