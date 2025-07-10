الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

مقتل جندي إسرائيلي في انهيار مبنى استهدفته المقاومة بخان يونس

مقتل جندي إسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي في انهيار مبنى استهدفته المقاومة، فيتو

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل جندي إسرائيلي إثر انهيار مبنى فوق قوة عسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن كانت المقاومة الفلسطينية قد خففت قواعده في وقت سابق.

 

معارك مستمرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وذكرت التقارير أن اشتباكات عنيفة وتبادلًا لإطلاق النار دارت في محيط الموقع، في إطار المعارك المستمرة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة داخل قطاع غزة.

 

استمرار عمليات الاحتلال في غزة

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد ميداني لافت، في ظل استمرار العمليات البرية الإسرائيلية والردود المسلحة من فصائل المقاومة.

وأفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بانهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما وصفته بالحدث الأمني الصعب.

وفي السياق ذاته، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية بوقوع تبادل إطلاق نار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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