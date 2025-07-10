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محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة الكورنيش بنطاق حي منتزه أول

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة الكورنيش بنطاق حي المنتزه

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع توسعة الكورنيش بنطاق حي منتزه أول، يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية واستقبال موسم الصيف.

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وخلال الجولة، وجه محافظ الإسكندرية بسرعة تركيب جميع أغطية المطابق والشنايش على رصيف الكورنيش بنطاق مشروع التوسعة، بالإضافة إلى عزل كافة الكابلات الكهربائية وسرعة تركيب أعمدة الإنارة وإشارات المرور بطول الكورنيش، لافتًا إلى ضرورة استكمال الممشى المخصص للمواطنين على الكورنيش أمام شارع خليل حمادة.


وفي السياق ذاته، استمع الفريق أحمد خالد من القائمين على تنفيذ مشروع توسعة الكورنيش لشرح تفصيلي لمسارات سير السيارات وعدد الحارات في كل اتجاه بعد التوسعة وأماكن تواجد إشارات المرور، كما أكد على مسئولي الادارة المركزية للسياحة والمصايف مراعاة نظافة الشواطئ وتوحيد شكل بوابات الدخول لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

هذا وقد كلف المحافظ، رئيس الحي بغلق المحال المتواجدة أسفل أحد العقارات الآيلة للسقوط بطريق الكورنيش لحين الانتهاء من إزالة العقار بالكامل حفاظًا على سلامة المارة ورواد المحل.

وجاءت الجولة بحضور؛ نائبة المحافظ، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورئيس حي منتزه أول، وجميع القيادات التنفيذية المعنية.

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