رئيس أركان الكيان الصهيوني: نواجه خطرًا وجوديًا من أجل بناء مستقبل آمن

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن إسرائيل تخوض مواجهة مع "خطر وجودي"، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو صراع من أجل البقاء وبناء مستقبل آمن للدولة.

وأضاف في تصريحات رسمية: "نعمل على جميع الجبهات بالتوازي، وسنواصل التصدي لكل تهديد يمس أمن إسرائيل ومواطنيها".

استمرار الاحتلال في حربه ضد غزة

وأكد أن جيش الكيان الصهيوني يركز جهوده على المعركة في غزة والحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن التحديات الاستراتيجية تتطلب استمرارية في العمليات وضربات دقيقة ومركزة.

وتتواصل فصول المأساة الفلسطينية في قطاع غزة دون توقف، وسط عدوان إسرائيلي دموي تجاوز كل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية، فالمجازر لا تتوقف، والدماء لا تجف، في مشهد يعكس مدى وحشية الاحتلال واستهتاره الكامل بالقانون الدولي، بينما يكتفي العالم بالصمت أو بيانات إدانة باهتة لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

يذكر أنه في أحدث إحصائيات جرائم الاحتلال، رصدت استشهاد 16 فلسطينيًا بينهم 10 أطفال، صباح اليوم الخميس، في مجزرة مروعة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي طابورًا كان ينتظر توزيع مكملات غذائية للأطفال في منطقة دوار الطيارة.

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