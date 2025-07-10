الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو عبيدة يدعو للعمل الفدائي والانتفاض الشامل في وجه الاحتلال

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

 دعا أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الانتفاض في وجه المعتدين، ردًا على تصاعد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية والقدس.

 

أبو عبيدة يدعو الفلسطينيين للانتفاض ضد الاحتلال الإسرائيلي

وقال أبو عبيدة: "ندعو جماهير شعبنا في كل أماكن وجوده للانتفاض في وجه المعتدين، لردعهم عن التمادي في جرائمهم، وعن المضي قدمًا في مخطط ضم الضفة".

 

الفعل الفدائي يتواصل وتصعيد المقاومة مطلوب في كل الميادين

وأضاف المتحدث العسكري أن العمليات الفدائية في الضفة الغربية مستمرة، كرد طبيعي ومشروع على ما وصفه بـ"الجرائم اليومية التي ينفذها جيش العدو ومغتصبوه".

وأكد أن كتائب القسام "تبارك وتدعم هذه العمليات"، داعيًا إلى تصعيد العمل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، مشددًا على أن المواجهة الشاملة باتت ضرورة لا مفر منها أمام ما يجري على الأرض من انتهاكات واستفزازات.

 

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس تصعيدًا غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من حيث الاقتحامات اليومية، والتوسع الاستيطاني، والاعتقالات العشوائية، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو عبيدة القسام الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الضفة الغربية القدس جيش العدو

مواد متعلقة

مصادر أمنية إسرائيلية تكشف مفاجأة عن استخبارات كتائب القسام

جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بسبب حادث أمني

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حدث أمني جنوب الضفة الغربية والقوات تهرع إلى المكان

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

تطور جديد في معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية لاعتدائه على طفل

إخماد حريق محدود بالقرب من فندق شهير بالزمالك دون إصابات

وسام أبو علي يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

النصر السعودي يحقق مبلغًا خرافيًا من بيع قميص رونالدو في 70 دولة

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

خدمات

المزيد

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

«بناتي شهدوا عليا زور.. اللي من دمي حبسوني».. التفاصيل الكاملة لانهيار وحبس اللاعب إبراهيم سعيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص يوم الخميس بدعاء معين

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بالسعي لتحقيق الاستقرار والنجاح

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads