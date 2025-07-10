أبو عبيدة يدعو للعمل الفدائي والانتفاض الشامل في وجه الاحتلال

دعا أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الانتفاض في وجه المعتدين، ردًا على تصاعد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية والقدس.

أبو عبيدة يدعو الفلسطينيين للانتفاض ضد الاحتلال الإسرائيلي

وقال أبو عبيدة: "ندعو جماهير شعبنا في كل أماكن وجوده للانتفاض في وجه المعتدين، لردعهم عن التمادي في جرائمهم، وعن المضي قدمًا في مخطط ضم الضفة".

الفعل الفدائي يتواصل وتصعيد المقاومة مطلوب في كل الميادين

وأضاف المتحدث العسكري أن العمليات الفدائية في الضفة الغربية مستمرة، كرد طبيعي ومشروع على ما وصفه بـ"الجرائم اليومية التي ينفذها جيش العدو ومغتصبوه".

وأكد أن كتائب القسام "تبارك وتدعم هذه العمليات"، داعيًا إلى تصعيد العمل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، مشددًا على أن المواجهة الشاملة باتت ضرورة لا مفر منها أمام ما يجري على الأرض من انتهاكات واستفزازات.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس تصعيدًا غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من حيث الاقتحامات اليومية، والتوسع الاستيطاني، والاعتقالات العشوائية، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.



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