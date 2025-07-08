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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، انخفاض 8 أصناف منها الخيار البلدي وارتفاع البصل الأبيض

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من جنيهين إلى 4 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 3.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4  إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

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