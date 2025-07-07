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اقتصاد

ارتفاع الطماطم والكوسة والملوخية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من جنيهين إلى 5 جنيهات، بارتفاع 1.25 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3  إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

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