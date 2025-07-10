الخميس 10 يوليو 2025
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مشاركة متميزة لقنصلية فلسطين في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تشارك القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2025 في الدورة العشرين، بجناح خاص يعكس صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال وتمسكه بأرضه وحفاظه على موروثه الثقافي.

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يضم الجناح مجموعة من الكتب المتنوعة عن التراث والأدب والثقافة الفلسطينية والصدفيات والمشغولات الخشبية، بالإضافة إلى مشغولات يدوية عن التراث الإسلامي والمسيحي تُبرز الترابط العريق بين أطياف الشعب الفلسطيني.
ويُقام على هامش الجناح ورش عمل مصغرة بالمجان للأطفال للرسم على الزجاج والفخار تضم رسومات عن التراث الفلسطيني.


وأعرب الدكتور وفيق أبو سيدو؛ القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، عن تقديره لمكتبة الإسكندرية لاستضافة جناح فلسطين بالمعرض، قائلًا: "مكتبة الإسكندرية صرح عالمي وشرف لنا أن نكون مشاركين في معرضها الدولي للكتاب".
وأكد "أبو سيدو" أن مشاركتهم في المعرض رمزية تعبر عن وجود فلسطين على الرغم من الآلام والأحزان والدمار والقتل الذي يشهده قطاع غزة، آملًا إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في القريب العاجل.

وتستضيف مكتبة الإسكندرية ندوة هامة عن "دور المرأة الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والثقافية" تتحدث فيها السيدة ريم أبو سيدو، يوم الجمعة الموافق ١٨ يوليو، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المُقام على هامش المعرض. 
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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فلسطين الشعب الفلسطيني الاسكندرية كورنيش الإسكندرية

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