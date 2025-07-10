اليونيسيف: يجب وقف المعاناة وموت الأطفال والمدنيين في غزة فورا

قالت منظمة اليونيسف في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن قتل عائلات تحاول الوصول إلى مساعدات منقذة للحياة في غزة أمر لا يمكن تبريره.



اليونيسيف: يجب أن تتوقف المعاناة وموت الأطفال والمدنيين في غزة فورا

وأضافت اليونيسيف: أن نقص المساعدات يعني أن الأطفال يواجهون خطر المجاعة وارتفاع عدد الذين يعانون من سوء التغذية ويجب أن تتوقف المعاناة وموت الأطفال والمدنيين في غزة فورا.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.

وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

ماكرون: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما نشهده في غزة هو كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، ومع استمرار القتال دون أفق، فإننا نواجه خطر انهيار كامل لأي إمكانية لحل مستقبلي".

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما طالب بـ"إطلاق سراح الأسرى وإيقاف معاناة المدنيين الأبرياء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.