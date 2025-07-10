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محافظات

كيلو الأبيض يسجل 70 جنيها، استقرار أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة (فيديو وصور)

اسعار الدواجن بالبحيرة،
اسعار الدواجن بالبحيرة، فيتو

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق  بـ محافطة البحيرة  اليوم الخميس، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعًا ملحوظا في بعض الأنواع  خلال شهر رمضان المبارك.


 

اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

 

 

ويسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 70 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 120جنيهًا للكيلو الواحد.



 

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 115 للكيلو الواحد والرومي الاسمر160 جنيها والأبيض 135 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيهًا والبط المولار 110 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 125 جنيهات، وسجلت ايضا الأرانب  120 جنية وكيلو البانية بسعر 170 وأجنحة الدواجن بسعر 35 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 120 جنيه.




 

اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار الدواجن اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

وأكد وليد حجازي مالك أحد  محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع واستقرار في الآخر، لافتا إلى أن الانخفاض في الاسعار بالفترة الحالية نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة.


 


 


 

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