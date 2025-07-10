الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

البنك الأهلي يتعاقد رسميا مع أحمد متعب 3 مواسم

احمد متعب، فيتو
احمد متعب، فيتو

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد متعب ظهير أيسر نادى طلائع الجيش السابق لمدة ثلاث مواسم وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

 

صفقات البنك الاهلي 

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع خمس لاعبين حتى الآن بخلاف شلبي ونيمار هم: 

مصطفى دويدار ظهير أيمن نادى إنبي السابق لمدة ثلاث مواسم 

يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم قادمًا من طلائع الجيش.

عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادمًا من غزل المحلة

محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم 

احمد امين قفة مهاجم نادي إنبي السابق لمدة 3 مواسم 

كما تم التجديد لمحمد فتحي الذي انتهت مدة عقده بنهاية الموسم المنقضي 

الراحلون عن البنك الأهلي

ورحل عن الفريق كل من محمد أبو جبل، أيمن أشرف، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرج أكا.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025 في المركز الخامس بجدول الترتيب خلف المصري صاحب المركز الرابع 

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.

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البنك الاهلي احمد متعب نادي طلائع الجيش

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