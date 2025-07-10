بعد غلق باب التقديم، أسماء مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

حصلت فيتو، على أسماء مرشحى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية.

وتضم القائمة 100 مرشح، عبر أربع قوائم علي مستوى المحافظات، وذلك بمشاركة 12 حزب سياسي.

وجاءت نسبة مشاركة كل حزب بالقائمة، على النحو التالي:

مستقبل وطن 44 مقعد، حماة الوطن 19 مقعد، الجبهة الوطنية 12 مقعد، الشعب الجمهورى 5 مقاعد، المصرى الديمقراطى 5 مقاعد، العدل 4 مقاعد، الإصلاح والتنمية 4 مقاعد، الوفد 2 مقعد، التجمع 2 مقعد، المؤتمر مقعد واحد، الحرية مقعد واحد، إرادة جيل مقعد واحد.

وجاءت أسماء مرشحى القوائم كالتالي:

قائمة القاهرة ووسط الدلتا

محافظة القاهرة

-أكمل فاروق محمد عبد العال (مستقبل وطن)

-محمد اسماعيل منظور (مستقبل وطن)

-محمد حسين محمود المرشدي(مستقبل وطن)

-ناجح محمد سيد عبد الفتاح جلال ( مستقبل وطن)

-أيمن حامد الشريف ( مستقبل وطن)

-مصطفى سالم عبد الحميد الشبراوى (مستقبل وطن)

-هيثم فتحى الشيخ ( حماة وطن)

-ياسر عبد المقصود – الجبهة الوطنية

-يوستينا رامي جورج - الجبهة الوطنية

-هالة محمود كمال تيرة – حماة وطن

-باسم محمد كامل حامد (المصرى الديمقراطى)

-محافظة القليوبية

محمد نبيل محمد حلاوة. – (مستقبل وطن)

-صلاح محمد فتح الله السعودي - (مستقبل وطن )

-حسين يوسف احمد رزق – (حماة وطن )

-ولاء هرماس السيد متولى – (الشعب الجمهورى)

-خالد السيد حسن راشد (المصرى الديمقراطى)

-رانيا عز الدين ابراهيم (الإصلاح والتنمية)



محافظة الدقهلية

-حسين عبد الله عبد العال خضير (مستقبل وطن)

-أيمن مأمون الهواري( مستقبل وطن

-بسمة سعيد هنداوي(حماة الوطن)

-هيثم محمد على العوضي (الجبهة الوطنية)

-نور الدين مصطفى مرعي(مستقبل وطن)

-محمد طه عبد الحفيظ عليوة المصرى الديمقراطى

-أمنية عبد المؤمن محمد النقاش- التجمع

محافظة المنوفية

-محمود فريد شرارة (مستقبل وطن)

-سارة رمزي فؤاد بخيت (مستقبل وطن)

-شبل محمد عبدالغني ضحا (حماة وطن)

-سامح محمد أنور السادات(الإصلاح والتنمية)

محافظة الغربية

-حسام الدسوقى حسن الخولي (مستقبل وطن)

-محمد كمال الدين ثروت مرعى (مستقبل وطن)

-عادل مأمون إسماعيل عثمان(الجبهة الوطنية)

-أحمد يحيي عبد السلام (حماة الوطن)

-حازم سيد عباس الجندي ( الوفد)

كفر الشيخ

-عز الدين حسن جودة (مستقبل وطن)

-عبد السميع عبد القادر يوسف (مستقبل وطن)

-محمد عبد الرحمن الشهاوي (حماة الوطن)

-السعيد أحمد عبد المقصود (المؤتمر)

قائمة الجيزة وشمال وجنوب الصعيد

محافظة الجيزة

-عصام هلال - حزب مستقبل وطن

-أحمد إحسان مصطفى دياب - حزب مستقبل وطن

-إيفا ماهر نصيف جرجس - حزب مستقبل وطن

-أحمد محمد عبيد - حزب حماة الوطن

-شيرين صبرى رزق عفيفي - حزب حماة الوطن

-أحمد سمير حامد الحمامصي - حزب الجبهة الوطنية

-حسام عبد الفتاح علي - حزب الجبهة الوطنية

-إسماعيل على اسماعيل الشرقاوي - العدل

-طارق عبد العزيز اسماعيل - الوفد

محافظة الفيوم

-منى عبد التواب عبد اللطيف الخشاب- مستقبل وطن

-عبد القادر الجارحي مستقبل وطن

صالح محمد محمود - حماة الوطن-

محافظة بني سويف

-أحمد أبو هشيمة- الشعب الجمهوري

-نادريوسف نسيم – مستقبل وطن

-عبد الوهاب حسن جعفر- حماة الوطن

محافظة المنيا

-مننصر عبد الرحمن –مستقبل وطن

-موريس إبراهيم غطاس- مستقبل وطن

-أحمد محمد فريد- مستقبل وطن

-محمد صلاح الدين البدري- الجبهة الوطنية

-الحسيني مصطفى كمال- الإصلاح والتنمية

-نيفين فارس رزق – العدل

محافظة أسيوط

-علي محمد عبد الرحمن مهران- مستقبل وطن

-هند جوزبف شحاته – مستقبل وطن

-أحمد محمد حسن-حماة الوطن

-السيد عبد الصبور محمد- إرادة جيل

محافظة الوادي الجديد

-أحمد أيوب محمد يحيى-مستقبل وطن

محافظة سوهاج

-أحمد محمد الشريف –مستقبل وطن

-غادة محمود الضبع-مستقبل وطن

-هاني حليم شحاته - حماة الوطن

-أحمد مصطفى محمد عدلى – الجبهة الوطنية

-أحمد عبد اللاه أحمد –المصري الديمقراطي

محافظة قنا

نان نصر الله ذكى حنس- مستقبل وطن

-وفاء محمد رشاد عابدين-الجبهة الوطنية

-أحمد سيد عبد اللطيف- العدل

محافظة الأقصر

-محمد النوبي عامر-حماة الوطن

محافظة أسوان



-مصطفى جابر السيد-مستقبل وطن

محافظة البحر الأحمر

-عبدالله حسن على أمين– مستقبل وطن

قائمة محافظات غرب الدلتا

محافظة الإسكندرية

-السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة مستقبل وطن

-محمد محمود محمد حمزة مستقبل وطن

-وائل طارق محمد إسماعيل مستقبل وطن

-سوزى سمير مرسيس توفيق حماة الوطن

-أحمد شعبان حسين السيد التجمع

-حنان وجدى عبد المنعم الحرية

محافظة البحيرة

-محمد أشرف محمود الصيرفى مستقبل وطن

-سمير السيد قاسم مستقبل وطن

-هبة مكرم شاروبيم مستقبل وطن

-محمود محمد صلاح محمود سعد حماة الوطن

-محمد فتح الله جامع العدل

-محمد السيد ثابت (الإصلاح والتنمية)

محافظة مطروح

-أحمد جمعه بدر نوح (الشعب الجمهوري)

قائمة محافظات شرق الدلتا

محافظة الشرقية

-على محمد أحمد على حسن حزب مستقبل وطن

-زينب محمد فهيم معوض حزب مستقبل وطن

-محمد سليمان نوح مصطفى حزب حماة وطن

-جلال عبد الله عبد العزيز حزب الجبهة الوطنية

-إيهاب وهبة لبيب حزب الشعب الجمهوري

-أميرة صابر السيد محمد قنديل حزب المصري الديمقراطي.

محافظة دمياط

-على السيد كيوان مستقبل وطن

محافظة بورسعيد

-محمود سلامة..حماة وطن

محافظة الإسماعيلية

-حماد موسى مستقبل وطن

-داليا يوسف الجبهة الوطنية

محافظة السويس

-إبراهيم عبد الله مستقبل وطن

شمال سيناء

-فايز إبراهيم محمد أحمد، حزب الجبهة الوطنية

محافظة جنوب سيناء

-صلاح ربيع عواد حسين حزب حماة وطن

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