محافظ الدقهلية يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح الأولى سير لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 في يومها الأخير، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، والتي بدأت يوم الأحد الموافق 15 يونيو، وتنتهي اليوم الخميس 10 يوليو، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات أبناء المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع سير لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكد محافظ الدقهلية استمرار متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

منع أي تكدس، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات

كما أكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، منع أي تكدس، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات، وأكد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية، ورفع أي عوائق، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من المدارس، حفاظًا على الهدوء والانضباط.

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