طريقة الاستعلام عن الآي سكور في البنوك

يبحث الكثير من العملاء عن طريق. الاستعلام عن الآي سكور في البنوك.

وحددت إدارة شركة الاستعلام الائتماني آي سكور عدة خطوات لذلك الأمر.

هناك عدد من الخطوات لاستعلام آي سكور بالرقم القومي كالتالي:

• إرسال رسالة نصية من خلال رقم شركة الاستعلام الائتماني “16262”.

• إرسال المستندات اللازمة من صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على أن يكون ساري.

• سيرسل البنك صورة من الملف الائتماني الخاص بك، وتشمل جميع المعلومات.

تقرير استعلام ذاتي آي سكور

ويُمكن لعملاء الائتمان الحصول على تقرير استعلام ذاتي من خلال التوجه إلى البنوك التي يتعامل معها ائتمانيًا، والتقدم بطلب الحصول على تقرير “استعلام ذاتي".

استعلام آي سكور بالرقم القومي

ويحتوي التقرير الائتماني على بيانات التسهيلات الائتمانية التي تخص المقترض، من عدد القروض وكذلك مدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، فضلًا عن الأرصدة لكل تسهيل ائتماني.

ويتضمن عدد أيام التأخير وكذلك المبالغ المتأخرة، فضلًا عن أي بيانات يتم الإقرار بها من قبل البنوك وأيضًا الشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ومن جانب آخر تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعا اليوم الخميس 10 يوليو لتحديد أسعار الفائدة الجديدة.

وتسير التوقعات الي سيناريوهات أحدهما وهو الأقرب للتنفيذ تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على العائد دون تغيير والثاني هو خفض أسعار الفائدة.

وينتظر الملايين قرار لجنة السياسات مساء اليوم بعد اجتماع أعضائها برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.

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