الجمعة 13 سبتمبر 2024
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اقتصاد

لعملاء البنوك، خطوات تعديل الآي سكور

الآي سكور
الآي سكور

  يبحث الكثيرون من عملاء البنوك عن الطريقة، والخطوات التي يمكن من خلال إتباعها تعديل التقرير الائتماني الآي سكور لهؤلاء العملاء في البنوك.

وأوضحت شركة الآي سكور أن تلك المراحل تشمل التالي: 

1- الشكوى تقدم للبنك أو الشركة المسئولة عن بيانات السداد والانتظام وتواريخ المخالصات.

2- مراجعة وتأكيد أن البيانات صحيحة.

3- في حال وجود بيانات خطأ يتم تعديلها.

4- الشكوى يتم تحويلها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني لمراجعة الملف ومطابقة البيانات.

 

5- تعديل التقييم بناءً على البيانات الجديدة.

6- مخاطبة البنك أن التعديل تم.

وتعد درجة الائتمان أو الآي سكور من أهم المعايير التي تعتمد عليها البنوك في توقيع عقود القرض لأي عميل حيث توضح درجة الاي سكور الخاصة بالعميل على ما إذا كان العميل يسدد أقساط القروض في الوقت المحدد وعدد الأيام التي تجاوزها في التخلف عن السداد.

وشهدت الفترة الحالية تزايد عدد من الإعلانات لشركات مجهولة علي صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعي إمكانية تدخلها لتعديل التقارير الائتمانية لعملاء البنوك الآي سكور.

شركات الآي سكور 

ومن جانبها نفت شركة الآي سكور وجود أي شركات وسيطة يمكن أن يلجأ إليها العملاء لتعديل التقارير الائتمانية وان التغيير يكون من خلال شركة الآي سكور فقط.

مشاكل الآي سكور 

 ويواجه العديد من العملاء في البنوك مشكلات عديدة بسبب تقرير الـ “آي سكور”، حيث يتسبب ذلك في منع حصولهم على قروض مرة أخرى لفترات زمنية محددة وغيرها من المشكلات.

 

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