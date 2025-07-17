"المراجعة الداخلية لنظم سلامة الغذاء" برنامج تدريبي في اتحاد الصناعات

نظمت غرفة الصناعات الغذائية بـ اتحاد الصناعات ، برنامج تدريبي تحت عنوان "المراجعة الداخلية لنظم سلامة الغذاء" بمشاركة كبيرة من ممثلي الشركات الأعضاء بمقر الغرفة بالقاهرة وعبر تطبيق زووم، وذلك في ضوء حرص الغرفة على رفع كفاءة العاملين بشركات أعضاء الغرفة.

ناقش هذا التدريب موضوعات مهمة، مثل " مقدمة في أنواع ومتطلبات المراجعة الداخلية، الأنشطة الرئيسية في عملية المراجعة، هيكل المراجعة الداخلية لنظم سلامة الغذاء، الإعداد للمراجعة وإعداد قوائم تحقق فعالة، تقنيات وأدوات المراجعة الفعالة والممارسات الجيدة في المراجعة الداخلية، كيفية اختيار وتشكيل فريق المراجعة الداخلية، سمات المراجع الجيد (معارفه ومهاراته)، جمع الأدلة أثناء المراجعة (المقابلات والملاحظة ومراجعة المستندات والوثائق)، محاكاة لسيناريوهات تنفيذ مراجعة وتبادل أدوار بين المدرب والمشاركين، تقييم الأدلة التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة، وكتابة تقارير عدم المطابقة والاتفاق على الإجراءات التصحيحية والتحقق من فعاليتها وحفظ السجلات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.