الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة الإدارية تنظم تدريبا لوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بقطاع الخدمات الصحية

جانب من تنظيم التدريب
جانب من تنظيم التدريب

 نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك انطلاقًا من جهود الدولة لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأقيم التدريب بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورد. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  وبحضور غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى عدد من مسؤلي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية.

 

تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، وكذا استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الإنمائي التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهاز المركزي للتنظيم الرقابة الإدارية الدكتوره رانيا المشاط الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيئة الرقابة الإدارية دكتور خالد عبد الغفار

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

خدمات

المزيد

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية