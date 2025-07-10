الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حدث أمني جنوب الضفة الغربية والقوات تهرع إلى المكان

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن حدث أمني عند مفترق جوش عتصيون جنوب الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: أنباء عن عملية إطلاق نار عند مفترق جوش عتصيون قرب الخليل والقوات تتوجه إلى المكان والتفاصيل قيد الفحص.

هدم المنازل في الضفة الغربية

وقالت حركة حماس أمس، إن تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة الغربية تأكيد جديد أنه ماضٍ في حربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني.

وكانت آليات الاحتلال الاسرائيلي، قد شرعت صباح أمس الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم  قرية شقبا  

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية غوش عتصيون حركة حماس

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال وأسيرة محررة

حماس: تصعيد الاحتلال بهدم المنازل في الضفة تأكيد لاستمرار الحرب على فلسطين

رئيس مستوطنات "بنيامين - رام الله": نتوقع إعلان فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

الكويت تدين تصريحات الاحتلال بشأن التوسع في الضفة الغربية

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

عضه من ودنه، مشاجرة بين محاميين في المنوفية

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

الأسعار الجديدة لمنتجات عبور لاند بعد الزيادة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة تدخل مدبولي لزيادة سعر الأراضي على رجل الأعمال "خلف الحبتور"

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 10-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بالسعي لتحقيق الاستقرار والنجاح

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads