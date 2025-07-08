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اقتصاد

الإحصاء: 19.8% ارتفاع قيمة الصادرات خلال إبريل 2025

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم  الثلاثاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية إبريل 2025، حيث بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.42 مليــار دولار خـــلال شهر إبريل 2025 مقابــل 3.78 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها 9.5٪، ومن أهم المؤشرات:

ارتفاع قيمـــة الصـادرات 

ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 19.8٪ حيـث بلغـت 4.10 مليـار دولار خـلال شهــر إبريـل  2025  مقابــل 3.43 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 

منتجات البترول بنسبة 74.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 24.7٪، أسمدة بنسبـة 18.4 %، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعـة بنسبـة 51.4٪.  

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر إبريـــل 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( الغــاز الطبيعي والــمسال بنسبــة  22.4 %، بصل طـازج بنسبـة 8.4 %، مصنوعات من لدائن  بنسبة 6.3 ٪،  زيــــوت ودهون نباتيــــة وحيوانيــــــة بنسبه 14.7 % ). 

 
7.53  مليار دولار قيمة الواردات خلال إبريل

 
ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4٪ حيـث بلغـــت 7.53  مليار دولار خـلال شهـر إبريل  2025  مقابـل  7.21 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابــق ويرجع ذلك إلـى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 3.5 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 79.1 %، مواد أولية من حديد أو صلـب بنسبـة 0.04 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 6.9 %).  

بينما انخفضت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهـر إبريـــل 2025 مقابـل مثيلتهــا لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( قمح بنسبة  37.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 10.8%، ذرة بنسبـة 0.5%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة  5.7%).

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