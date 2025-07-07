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اقتصاد

الإحصاء يصدر النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام"

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء اليوم  الاثنين النسـخة السنوية من كتيب " مـصر في أرقـام ".

 ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية  التى تغطى إحصاءات  السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامــعى أعداد (المدارس،  الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع /  الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجـــى والإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات والعدل وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.  

 ويتمــيز هـذا الإصدار بما يتضــمنه لأحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خــلال الأعــوام ( 2021، 2022، 2023، 2024، 2025) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائيــة تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعـات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبســط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفـــير إصــــدار إحصـــائى مختــصر يحـقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

 وقال الجهاز انه بإتاحـة هـذا الإصـدار يأمـل الجـهاز في توفـير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية.. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2025 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز  : http://www.capmas.gov.eg 

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المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المدارس الإحصاء

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