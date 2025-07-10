النيابة تأمر بضبط المتهمين بقتل سائق توك توك في الشرابية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته أثناء توصيلهم وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتغيب شاب يدعى حسن محمد 17 سنة سائق توك توك عقب خروجه للعمل، على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



بإجراء التحريات تبين أن حسن الذي يعمل سائق توك توك خرج لتوصيل بعض الأشخاص وعقب خروجهم من منطقة الشرابية ودخولهم إلى منطقة نائية بالقليوبية أوقفوه وحاولوا سرقة المركبة الخاصة به إلا أنه تمسك بها ودافع عنها كونها مصدر دخله.



وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وسرقوا التوك توك وفروا هاربين.



تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

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