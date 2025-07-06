الإعدام شنقا للمتهم بقتل ابني عمه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، حكما بالإعدام شنقًا على شاب أربعيني، لاتهامه بقتل نجلي عمه عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة صان الحجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين سامح لاشين، أحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر أحمد غريب، وذلك بعد ورود موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم.

المتهم خطط للقتل وأعد كمينا للمجني عليه الأول في الطريق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 20 ديسمبر 2024، في القضية رقم 8470 جنايات صان الحجر، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ط.د.ع"، 40 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ارتكابه جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها كل من "علي د.ع.غ" 61 عامًا، و"أحمد ع.ع" 75 عامًا، من أبناء عمومته والمقيمين بقرية البحاروة التابعة لمركز صان الحجر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليهما، وجهز لذلك أداة حديدية، وترصد للأول في طريق مروره، وما إن شاهده حتى انهال عليه ضربًا على رأسه، محدثًا إصابات قاتلة أودت بحياته.

طرق باب المجني عليه الثاني ليقتله بنفس الأداة

لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، حيث توجه المتهم إلى منزل المجني عليه الثاني، وطرق بابه مدعيًا رغبته في الحديث، ثم عاجله بعدة ضربات مماثلة على رأسه مستخدمًا نفس الأداة، قاصدًا إزهاق روحه، وهو ما أكدته التقارير الطبية وشهادات الشهود وأدلة الطب الشرعي.

وأثبتت النيابة العامة توفر نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ما دعاها لإحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقًا، ليكون جزاءً رادعًا لما اقترفته يداه من إزهاق روحَين من أقرب الناس إليه.

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