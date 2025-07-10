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محافظات

طبل وزغاريد وألعاب نارية، طلاب الثانوية العامة بالغربية يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو)

طبل وزغاريد وألعاب
طبل وزغاريد وألعاب نارية

شهدت شوارع وميادين عدد من مدن وقرى محافظة الغربية، اليوم، مظاهر احتفالية صاخبة من جانب طلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من آخر امتحاناتهم للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث عبّر الطلاب عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة، وسط أجواء من البهجة والارتياح.

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وانتشرت الزغاريد في محيط اللجان بمحافظة الغربية، بينما أطلق عدد من الطلاب الألعاب النارية واستخدموا الطبول والمزامير احتفالًا بنهاية ماراثون الامتحانات، الذي استمر لعدة أسابيع وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وشهد محيط بعض اللجان بمحافظة الغربية توافد أولياء الأمور لمشاركة أبنائهم فرحة انتهاء الامتحانات، والتقاط الصور التذكارية في أجواء يغلب عليها الطابع الاحتفالي.

من جانبها، أكدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات اليوم مرت في أجواء من الهدوء والاستقرار دون تسجيل أية حالات شغب أو تجاوزات، مشيدة بالتعاون بين الطلاب ورؤساء اللجان وأجهزة الأمن.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان النتيجة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم.

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