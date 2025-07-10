مهما كانت نتيجتك فخورة بيكي، أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم بالورود أمام لجان الثانوية بالدقهلية (فيديو وصور)

وقف أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة في الدقهلية حاملين الورود والبلالين في انتظار خروج أبنائهم في آخر أيام ماراثون الامتحانات.

وحرصت أولياء الأمور علي كتابة كلمات معبرة منها “ مهما كانت نتيجتك فخورة بيكي، ثانوية وعدت والفرحة بدأت”.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “أسهل امتحان.. فرحة طلاب علمي رياضة بعد أداء الرياضيات التطبيقية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية”.

وأكد الطلاب والطالبات أن امتحان الرياضيات التطبيقية هو الأسهل هذا العام وأن الوقت جاء مناسبا.

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