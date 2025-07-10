الداخلية تكشف ملابسات واقعة تغيب طفل بالإسكندرية وتؤكد عودته سالمًا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة تغيب طفل بالإسكندرية وتؤكد عودته سالم.

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور تلقي البلاغ، وفي ضوء متابعتها لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقدم والده ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية بهذا الشأن.

وبالفحص والمتابعة، تبين أنه في وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجله المتغيب، وأفاد الأب بأن الطفل قد عاد إلى المنزل، موضحًا أن سبب التغيب كان سفره إلى محافظة الجيزة للبحث عن فرصة عمل دون علم والده.

وتم أخذ التعهد اللازم على والد الطفل بحسن رعايته ومتابعته، وذلك حرصًا على أمن وسلامة القُصّر، وتفادي تكرار مثل هذه الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.