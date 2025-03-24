علي إسماعيل.. موسيقار الثورة وبيتهوفن الشرق.. وضع الموسيقى التصويرية لـ300 فيلم.. شارك في نهضة فرقة رضا للفنون الشعبية.. وكوَّن مع زوجته نبيلة قنديل أشهر ثنائي غنائي في رمضان

على اسماعيل، موسيقار عبقرى، أستاذ في التأليف الموسيقي والتوزيع، ولقب برائد التنوير الموسيقي وبيتهوفن الشرق له الكثير من الأعمال فى الإذاعة والسينما والمسرح، جميع الأغنيات الوطنية التي غناها عبد الحليم حافظ ولحنها كمال الطويل كانت من توزيعه ولقب بموسيقار الثورة، ساهم في نهضة فرقة رضا للفنون الشعبية بإبداعاته الاستعراضية، كون دويتو فنى مع زوجته الشاعرة نبيلة قنديل التى كتبت أغنيات االحانه التى غنتها ثلاثى المرح فى شهر رمضان، ورحل عام 1974.

من أشهر ألحان الموسيقار على اسماعيل الرمضانية اغنية الثلاثى المرح “ أهوه جه يا ولاد ، سبحة رمضان، افرحوا يا بنات، أغانٍ رمضانية نستمتع بها طوال شهر الصوم شاركت فى كتابتها الشاعرة نبيلة قنديل”.

اهو جه ياولاد زقططوا ياولاد

والاغنية الاولى التى لحنها على اسماعيل:أهوه جه يا ولاد زقططوا يا ولاد.. فى كل سنة ويانا معاد.. وعمره ما بيخلفش معاد.. أهو جه يا ولاد أهوه يا ولاد.. جبتلنا معاك الخير كله.. من الصبح نقوم ونحضر له.. من قمر الدين وبلح على تين.. والمغرب للمدفع واقفين قالوا فين.. وحوى يا وحوى إياحا.. جبنا الفوانيس أحمر وأخضر.. بعد ما نفطر راح نتحضر.. نملا جيوبنا بندق وزبيب.. ونهادى بيهم كل حبيب قالوا فين.. لولا الحبايب لولا جينا.. أهوه جيه يا ولاد أهوه جيه يا ولاد.

على اسماعيل والشاعرة نبيلة قنديل

وكتبت الشاعرة نبيلة قنديل اغنية " أهوه جه ياولاد " عام 1959، وقدمتها الى لجنة النصوص التى كونتها الاذاعة لاختيار كلمات الاغانى والتى كانت تتشكل من الشاعر أحمد رامى، أمين عام اللجنة، وعضوية الشعراء محمود حسن إسماعيل، صالح جودت، صلاح عبد الصبور، طاهر أبو فاشا، عبد الفتاح مصطفى وعزيز أباظة باشا، ووافقت اللجنة على الأغنية والتى تم إسناد تلحينها إلى الملحن على إسماعيل زوج الشاعرة نبيلة قنديل ليلحنها خلال ساعتين فقط.

فرقة الثلاثى المرح

ووقع الاختيار على فرقة الثلاثى المرح التى بدأت فى الظهور وهى تتكون من ثلاث فتيات هن: سهام توفيق وصفاء لطفى وسناء البارونى، شقيقة الفنانة سهير البارونى، وذلك لاقتناع الملحن على اسماعيل أن الأغنية لا تصلح لأن يغنيها مطرب واحد، واستغرق تسجيل الأغنية ساعتين أصبحت بعدها من التراث الشعبى المحبب فى شهر رمضان حتى يومنا هذا.

افرحوا يا بنات

أما اغنية "افرحوا يا بنات" التى كتبتها نبيلة قنديل ولحنها علي إسماعيل وغنتها فرقة الثلاثي المرح، ويقول مطلعها: افرحوا يا بنات يالا وهيصوا، رمضان آهو نور فوانيسه، يا حلاوة التين.. الله الله، والقمر الدين الله الله، في المغربية راح نفطر، ساعة أدان الله أكبر، ونعلي حسنا ونقول هيه، ونجري ع البيت نتنطط، وقلوبنا م الفرحة تزقطط، ونقول لبعضنا رمضان جه، هيه هيه.

الشاعرة نبيلة قنديل



ونظرا لأهمية السبحة فى التسبيح فى الشهر الكريم اتخذ الشاعر حسين طنطاوى منها أغنية للشهر الفضيل وهى "سبحة رمضان "التى تغنت بها فرقة الثلاثى المرح وتقول كلماتها: سبحة رمضان لولى ومرجان بثلاثة وثلاتين حباية ثلاثة وثلاتين منهم ثلاثين أيام رمضان نور وهداية وثلاثة العيد ونقول ونعيد ذكر الرحمن آية بآية أيام رمضان رحمة وغفران ورضا الرحمن وحده كفاية تسابيح وصيام ياسلام ياسلام وخشوع للمولى وعبادة ده صيام رمضان والصوم حرمان يدينا كمان صحة زيادة ياهنا الصايمين ياشفا الفاطرين يتحرموا من كل سعادة والخير بيزيد ويجينا العيد نلبس له جديد زى العادة أيام حلوة زى الغنوة الدنيا بحالها تغنيها لياليه أنغام زى الانسام بتشد الروح وتطفيها وملايكة تدور وعلينا تدور افكار ومعانيها وياريت على طول أيامه تطول والعمر بحاله نعيش فيها الله الله الله الله.



وربطت الأغنية التى اذيعت فى رمضان عام 1960 بين عدد حبات السبحة الـ33 حبة وأيام رمضان الثلاثين وأيام العيد الثلاثة التى تليها لتصبح 33 حبة لـ 33 يوما. والأغنية من تلحين أحد أهم الموسيقيين وهو الموسيقار على إسماعيل الذى قدمها بأسلوب فى عذوبة وزادها جمالا صوت الثلاثى المرح.

حياة الموسيقار فى رمضان

وتحكى أشجان على اسماعيل عن طبيعة عمل والدها الموسيقار على اسماعيل في شهر رمضان أكدت أنه لم يكن يحصل على إجازات، ولم يكن ينام كثيرًا، حيث كان يتوجه لفرقة رضا أو يعزف على البيانو أو يسجل موسيقاه في الاستوديو أيضا أعجب بأصوات الثلاثى المرح بعد استماعه لهم في الإذاعة، وجمعهم وكون بهم فريقا غنائيا وكان كل صوت منهم له طبقة معينة لكنه حقق التجانس بينهم ليظهر الغناء في النهاية وكأنه صوت واحد وظهر هذا فى أداء اغنية أهوه جه ياولاد، افرحوا يابنات وسبحة رمضان لولى ومرجان.

الموسيقار على اسماعيل

الموسيقار على اسماعيل ولد عام 1922، نشأ في أسرة فنية، كان والده عازفا بالفرقة الموسيقية الملكية، التحق بمعهد الموسيقى،وكانت بدايته الفنية عضوا فى فرقة موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب قبل ان يتجه وحده الى مجال الالحان والتتأليف والتوزيع الموسيقى، عمل مع فرقة رضا منذ بداياتها فقدم لهم الكثير من الالحان، كما قدم العديد من الاغانى الوطنية والدينية والعاطفية، ووضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 300 اغنية منها افلام: السفيرة عزيزة، غرام فى الكرنك، العصفور، الاختيار وغيرها.

هاتوا الفوانيس ياولاد غناء ولحن محمد فوزى

وربط الحب بين على اسماعيل والشاعرة نبيلة قنديل ثم تزوجا، وبعد فترة اعتزلت نبيلة الغناء، واتجهت إلى كتابة الشعر الغنائي الذى برعت فيه، وكتبت العديد من الأغنيات، من أشهرها أغنيات رمضان ومنها: وأهو جه يا ولاد،هيصوا يابنات وهم من الحان على اسماعيل، أما هاتوا الفوانيس، التى غناها ولحنها الفنان محمد فوزى زتقول كلماتها:هاتو الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هانزف عريس يا ولاد / هيكون فرحوا تلاتين ليله هنغني ونعمل حوليه وهنشبع من حلوياته / كل حبايبه راح يعزمهم متواعدين وياه هيفطرهم ويسحرهم..و الخير جيبه معاه / هنغير ريقنا علي خشاف والفول راح يتاكل حاف وكنافه وقطايف بيضه/ وهتكون سناتكم بيضه والصايم يديه حسناته / ومتنسوش يا ولاد العيد بعده هييجي بلبس جديد واللي هيصلي هيشوف طلباته.

اغنيات كتبتها نبيلة قنديل

كما كتبت نبيلة قنديل عددًا من الأغنيات الوطنية التي يحفظها الجمهور من مختلف الأجيال، ومنها: رايحين شايلين في إيدنا سلاح التي غنتها المجموعة، وأم البطل» لشريفة فاضل، كما كتبت الأغنية الشهيرة “الأرض لو عطشانة” التي قدمت في فيلم الأرض إخراج يوسف شاهين.



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