تكريم اسم محمود رضا ونفيسة الغمراوي، تفاصيل احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي الليلة

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجاري، باليوم العالمي للرقص الشعبي، والذي يقام في الـ 29 من إبريل كل عام، وذلك على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي

الاحتفالية تقام بالتعاون مع البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، في تمام الثامنة مساء، وهي المرة الأولي التي تحتفل فيها مصر بهذا اليوم.

ويتضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كلمة مصر بمناسبة اليوم العالمي للرقص الشعبي وتلقيها هذا العام الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

ثم يعرض الفيلم الوثائقي "الرقص الشعبي.. فن وثقافة"، تليه أمسية بعنوان "الرقص الشعبي والهوية الوطنية" يتحدث فيها ثلاثة من رواد ورموز الرقص الشعبي المصري وهم الدكتور حسن خليل، الدكتور وهيب لبيب، الدكتور مدحت فهمي، ويديرها د.محمد أمين عبد الصمد.

تكريم اسم محمود رضا والجداوي رمضان ونفيسة الغمراوي

وتختتم فعاليات اليوم بتكريم أسماء ثلاثة من رواد الرقص الشعبي المصري، هم الفنان الراحل محمود رضا، الفنان الراحل الجداوي رمضان، واسم الدكتورة نفيسة الغمراوي.

اليوم العالمي للرقص الشعبي

ويأتي اليوم العالمي للرقص الشعبي تخليدا لذكرى مولد مصمم الرقصات الفرنسي جورج نوفر المولود في 29 أبريل 1727 بباريس، والمتوفي في 19 أكتوبر 1810، وكان استاذا لرقص الباليه ابتداء من أربعينيات القرن الثامن عشر وقد اختار هذا اليوم وحدده «مجلس الرقص العالمي» وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص.

ومن بين أهداف يوم الرقص العالمي زيادة الوعي بأهمية الرقص لدى الرأي العام، وإقناع الحكومات في شتى أنحاء العالم لتوفير أمكنة مناسبة للرقص ضمن كل مراحل التعليم.

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