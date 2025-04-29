الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تكريم اسم محمود رضا ونفيسة الغمراوي، تفاصيل احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي الليلة

محمود رضا، فيتو
محمود رضا، فيتو

يحتفل  المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجاري، باليوم العالمي للرقص الشعبي، والذي يقام في الـ 29 من إبريل كل عام، وذلك على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي 

الاحتفالية تقام بالتعاون مع البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، في تمام الثامنة مساء، وهي المرة الأولي التي تحتفل فيها مصر بهذا اليوم. 

ويتضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كلمة مصر بمناسبة اليوم العالمي للرقص الشعبي وتلقيها هذا العام الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل.

ثم يعرض الفيلم الوثائقي "الرقص الشعبي.. فن وثقافة"، تليه أمسية بعنوان "الرقص الشعبي والهوية الوطنية" يتحدث فيها ثلاثة من رواد ورموز الرقص الشعبي المصري وهم الدكتور حسن خليل، الدكتور وهيب لبيب، الدكتور مدحت فهمي، ويديرها د.محمد أمين عبد الصمد.

تكريم اسم محمود رضا والجداوي رمضان ونفيسة الغمراوي 

وتختتم فعاليات اليوم بتكريم أسماء ثلاثة من رواد الرقص الشعبي المصري، هم الفنان الراحل محمود رضا، الفنان الراحل الجداوي رمضان، واسم الدكتورة نفيسة الغمراوي.

اليوم العالمي للرقص الشعبي 

ويأتي اليوم العالمي للرقص الشعبي تخليدا لذكرى مولد مصمم الرقصات الفرنسي جورج نوفر المولود في 29 أبريل 1727 بباريس، والمتوفي في 19 أكتوبر 1810، وكان استاذا لرقص الباليه ابتداء من أربعينيات القرن الثامن عشر وقد اختار هذا اليوم وحدده «مجلس الرقص العالمي» وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص.

ومن بين أهداف يوم  الرقص العالمي زيادة الوعي بأهمية الرقص لدى الرأي العام، وإقناع الحكومات في شتى أنحاء العالم لتوفير أمكنة مناسبة للرقص ضمن كل مراحل التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية اليوم العالمي للرقص الشعبي اليوم العالمي للرقص الشعبي المركز القومي للمسرح المخرج عادل حسان البيت الفني للمسرح محمود رضا
ads

الأكثر قراءة

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل والشيبي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تكليفات برلمانية بشأن مناقشة تعديل الإيجار القديم

النواب يحيل تعديل قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بالمجلس

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية