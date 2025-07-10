الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على مستجدات أزمة رحيل رضا سليم عن الأهلي

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

قال مصدر مقرب من المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي، إنه يرغب في اللعب بالدوري المغربي الموسم القادم في ظل صعوبة حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه من الأهلي في أحد أندية الدوري المصري الممتاز. 

أضاف المصدر: رضا سليم لديه عرض من أحد أندية المغرب بجانب عروض خليجية شفهية ولكنه ينتظر حسم مصيره خاصة وأن الأهلي يميل الي إعارته داخليا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الفريق تدريباته الاثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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الأهلي رضا سليم اخبار الأهلي

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