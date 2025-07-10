الخميس 10 يوليو 2025
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نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري.

حيث تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللمسات النهائية الخاصة بأعمال المراجعة والتجميع، استعدادا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2025 بالاسم ورقم الجلوس 

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وذلك عبر بوابة التعليم الفني برقم جلوس الطالب.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بالدرجات لجميع طلاب الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ومن جانبه، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأوضح أنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، وأنه جارٍ الآن في كنترولات الدبلومات الفنية 2025، الانتهاء من أعمال المراجعة والتجميع المركزي للدرجات والمراجعة النهائية لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2025، تمهيدا لعرضها على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها وإعلانها رسميا.

وأكد أنه من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الدبلومات الفنية 2025 خلال أيام، وأن النتائج مبشرة حتى الآن.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025
نتيجة الدبلومات الفنية 2025

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.
  - تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  - إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.
-  - الضغط على "استعلام".

وجاءت أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

-عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

-عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامجا، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

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