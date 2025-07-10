الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالكراسي والشماسي، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الدقهلية (صور)

انتظار أولياء الأمور
انتظار أولياء الأمور امام اللجان

رصدت فيتو انتظار أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة، خروج أبنائهم من الامتحانات، أمام أبواب اللجان تحت الشماسي وعلى الكراسي. 

 

وكان طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات بمحافظة الدقهلية خضعوا للتفتيش الذاتي وإجراءات مشددة لمنع الموبايلات والسماعات قبل  أداء امتحان الأحياء لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء لشعبة الأدبي وسط تعزيزات أمنية مشددة في آخر أيام ماراثون الامتحانات.

 

وسيطر القلق علي أولياء الأمور أمام اللجان في انتظار ابنائهم أمام اللجان.  

 

وانتشرت التعزيزات الأمنية بمحيط كل لجنة لفرض حرم آمن بمحيط اللجان لتوفير الهدوء بمحيط كل لجنة ووضع صدادات حديدية أمام كل لجنة. 

 

كما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط كل لجنة تحسبا لأي طوارئ تزامنا مع أداء الامتحانات. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الطلاب الانتهاء من التجهيزات آشعة الشمس اجتماعا التربية والتعليم بالدقهلية التربية والتعليم الثانوية العامة 2025 الرياضيات التطبيقية المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الشعبة العلمية جدول امتحانات طلاب وطالبات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

استشهاد 16 فلسطينيًّا بينهم 10 أطفال في مجزرة جديدة للاحتلال بمدينة دير البلح

يسرا تنعى المخرج سامح عبد العزيز وتعتذر عن عدم حضور الجنازة لهذا السبب

محافظ الدقهلية يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

الأهلي يتخذ قرارا بشأن إمام عاشور (تفاصيل)

قبل الزيادة المقترحة، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من الأمراض

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية