بالكراسي والشماسي، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الدقهلية (صور)

رصدت فيتو انتظار أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة، خروج أبنائهم من الامتحانات، أمام أبواب اللجان تحت الشماسي وعلى الكراسي.

وكان طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات بمحافظة الدقهلية خضعوا للتفتيش الذاتي وإجراءات مشددة لمنع الموبايلات والسماعات قبل أداء امتحان الأحياء لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء لشعبة الأدبي وسط تعزيزات أمنية مشددة في آخر أيام ماراثون الامتحانات.

وسيطر القلق علي أولياء الأمور أمام اللجان في انتظار ابنائهم أمام اللجان.

وانتشرت التعزيزات الأمنية بمحيط كل لجنة لفرض حرم آمن بمحيط اللجان لتوفير الهدوء بمحيط كل لجنة ووضع صدادات حديدية أمام كل لجنة.

كما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط كل لجنة تحسبا لأي طوارئ تزامنا مع أداء الامتحانات.

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