الثلاثاء 08 يوليو 2025
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شمال سيناء تخصص أرقامًا بديلة للتواصل مع مرفق الإسعاف لحين عودة خدمة 123

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تخصيص عدد من الأرقام الأرضية لتلقي بلاغات الطوارئ والإغاثة الطبية من المواطنين عبر مرفق الإسعاف، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الرقم المختصر (123) إلى الخدمة.


محافظة شمال سيناء تخصص أرقامًا بديلة للتواصل مع مرفق الإسعاف لحين عودة الرقم المختصر 123

وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ دون انقطاع، وتسهيل سبل التواصل للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

 

وجاءت الأرقام البديلة التي تم تخصيصها على النحو التالي:

 

📞 0683360123

📞 0683360299

📞 0683360298

📞 0683355680

 

ودعت المحافظة المواطنين إلى الاحتفاظ بهذه الأرقام والرجوع إليها في حال حدوث أي طارئ، مشددة على أن فرق الإسعاف في حالة استعداد دائم للتعامل مع البلاغات في أسرع وقت ممكن.

 

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ويُذكر أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعادة تشغيل الرقم المختصر 123 في أقرب وقت، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان جاهزية البنية التحتية الخاصة بخدمات الطوارئ في المحافظة

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