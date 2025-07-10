عودة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق "بنها–المنصورة" بعد إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة

عادت الحركة المرورية لطبيعتها صباح اليوم على طريق بنها – المنصورة الجديد أعلى كوبري جمجرة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص دون تسجيل أي حالات وفاة.

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة أعلى كوبري جمجرة بالقليوبية

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية انتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

في السياق ذاته، تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد تعطل مؤقت.

وتواصل الأجهزة المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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