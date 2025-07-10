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ختام مهرجان الأراجوز بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

مهرجان الأراجوز
مهرجان الأراجوز

قدَّمت فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل، عرضًا ختاميًا لمهرجان الأراجوز في بلازا مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات معرض الإسكندريه الدولى للكتاب.

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تضمن حفل الختام الذي أقيم في بلازا مكتبة الإسكندرية تقديم عرض خيال ظل تحت عنوان: "التمساح" والذي يمثل أحد العروض التراثية، بالإضافة إلى تقديم عدد من نمر الأراجوز التراثية، تبع ذلك مناقشة مفتوحة حول فكرة الأراجوز، وإمكانية توظيف واستثمار فنون الأراجوز في إنتاج عروض بأقل التجهيزات.

ختام لمهرجان الأراجوز بمكتبة الإسكندرية 

وشهد حفل الختام تقديم عرض خيال ظل لأول مرة تحت ضوء الشمس، عن طريق استخدام تقنية جديدة قدَّمت بها فرقة ومضة للجمهور العرض بحرفية عالية.

كان مهرجان الأراجوز قد بدأ في الأول من يوليو، واستمرت عروضه خلال أسبوع في كل من: بيت السناري، وبيت السحيمي بالقاهرة.

جدير بالذكر أن فرقة ومضة فرقة مصرية أسسها الدكتور نبيل بهجت أستاذ المسرح بجامعة حلوان، وتضم الفرقة كل من: علي أبو زيد، ومحمود سيد، ومصطفى الصباغ، وصبري سعد متولي الشهير بشيكو، والذي يعد من أشهر وأقدم لاعبي الأراجوز في مصر.

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