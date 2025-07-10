استشهاد 16 فلسطينيًّا بينهم 10 أطفال في مجزرة جديدة للاحتلال بمدينة دير البلح

استشهد 16 مواطنًا بينهم 10 أطفال وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

طائرات الاحتلال قصفت طابورا لتوزيع مكملات غذائية للأطفال

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال قصفت طابورا لتوزيع مكملات غذائية للأطفال في منطقة دوار الطيارة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي سياق متصل استشهد مواطن من بلدة رمانة غرب جنين، صباح اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى.

قوات الاحتلال أعدمت مواطنا (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه

وقالت "وفا"، إن قوات الاحتلال أعدمت مواطنا (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية ومن ثم احتجز جنود الاحتلال جثمانه، مضيفة أن الاحتلال اعتقل أبناء الشهيد.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددًا كبيرًا من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عدوانا على قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 57,860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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