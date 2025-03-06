الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب على سيدة في النزهة

تجديد حبس
تجديد حبس

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، متهم بالاعتداء بالضرب على سيدة أثناء استقلالها معه بصحبة والدتها لتوصيلها، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم أن المجني عليها من بدأت التشاجر معه وتعدت عليه بالسب والقذف.

وأضاف المتهم أنه كان يدافع عن نفسه واتهم المجني عليها بأنها من بدأت ضربه قائلا" الست اللي ضربتني وشتمتني وكنت بدافع عن نفسي"


وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى سيدة من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، ما أدى إلى إصابتها بكدمات.


بالفحص، تبين أن السيدة مصابة بكدمات في البطن والوجه، وأفادت في بلاغها بأنها كانت تستقل السيارة برفقة والدتها للتوجه إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لكن خلافًا نشب بينها وبين السائق حول مكان انتهاء الرحلة، ما أدى إلى مشادة كلامية، تطورت إلى اعتداء السائق عليها بالضرب، متسببًا في إصابتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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محكمة جنح النزهة النزهة مديرية أمن القاهرة

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