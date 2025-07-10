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رياضة

الزمالك يكشف موقف مصطفى شلبي من عرض البنك الأهلي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال لأحد الأندية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال المصدر: اللاعب تلقى عدة عروض للرحيل عن الزمالك أبرزها البنك الأهلي وعرضين من ليبيا والسودان، ولكن الأقرب البنك الأهلي وهناك رتوش بسيطة تحسم انتقاله للبنك الأهلي.

على جانب آخر، كشف مصدر مقرب من سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية في السعودية والإمارات وتونس، لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد. 

الجزيري يدرس كافة الخيارات المتاحة، بينما لم يتواصل الزمالك رسميًّا معه بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل حتى الآن.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين  الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق. 

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك 

جاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني 

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

 البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

 الإسباني راؤول لوبيز مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريا.

عبد الله حسين إداريا.

محمد عبد الرحيم إداريا.

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