الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

ملف طبي شامل لكل لاعب في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

احمد جاب الله طبيب
احمد جاب الله طبيب الأهلي

انتهى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد جاب الله من إعداد تقرير طبي شامل محدث عن كل لاعب بالقائمة في إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث يشمل الملف كافة التفاصيل الطبية الخاصة بكل لاعب، وذلك قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الفريق تدريباته الاثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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