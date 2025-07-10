الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 11 سائقًا بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، 15 يوما على ذمة التحقيق.


رصدت  وزارة الداخلية تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي إحدى عشرة سيارة، من بينها مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بطريق العاشر من رمضان في اتجاه مدينة بلبيس، بما يشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وأجرى رجال الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها


وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمين بشأن ما نُسب إليهم من اتهامات بتعمد السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر، وأمرت بعرضهم على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، فتبين تعاطي سائقَيْن منهم لجوهر الحشيش المخدر.

كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث المرور حول الواقعة، وأسفرت عن ارتكاب المتهمين لها، وكلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا، وأصدرت قرارها بحبس السائقين أربعة أيام احتياطيًا، وجاري استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة وزارة الداخلية وسائل التواصل الاجتماعي تعريض حياة المواطنين للخطر النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط قائدي سيارتين أديا حركات استعراضية بالدقهلية بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة متهمين تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر

إحالة عاملين للجنايات بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وحيازة سلاح بعين شمس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

الأهلي يتخذ قرارا بشأن إمام عاشور (تفاصيل)

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

قبل الزيادة المقترحة، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من الأمراض

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية