السبت 29 مارس 2025
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حوادث

إحالة عاملين للجنايات بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وحيازة سلاح بعين شمس

محكمة
محكمة

 أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاملين بتهمة استقلال دراجة نارية وأداء حركات استعراضية وإشهار سلاح أبيض معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس للمحاكمة الجنائية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات إستعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.


القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية بعين شمس

 وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما وتبين انهما عاملان، وبحوزتهما الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة" وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.

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نيابة عين شمس عين شمس وزارة الداخلية قسم شرطة عين شمس

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